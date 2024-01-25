أبرزها شاليط.. تاريخ صفقات الأسرى الإسرائيلية الفلسطينية

يمتد تاريخ صفقات التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، إلى تاريخ غير قريب، كذلك الصفقات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى؛ إذ تمت أولاها مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في العام 1968.

الصفقة الأخيرة تمّت، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بعدما احتجزت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان، نحو 239 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بعد هجومهما في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على مستوطنات محيط غزة،. تمّت الصفقة بالإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًّا، مقابل 50 أسيرًا إسرائيليًّا.

صفقة شاليط

كانت أكبر صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، في يونيو/حزيران العام 2006، بعد خطف الحركة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عند حدود قطاع غزة.

واضطُرت إسرائيل لخوض مفاوضات تبادل مع "حماس" استمرت 5 سنوات. وفي النهاية أفرجت الحركة عن شاليط مقابل 1027 أسيرًا فلسطينيًا.

أقدم صفقة

تمت أكبر صفقة تبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في يوليو/تموز 1968، بعدما اختطفت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» طائرة ركاب إسرائيلية تابعة لشركة «العال».

كان على متن الطائرة «بوينغ 707» نحو 100 راكب، بينهم عدد من الإسرائيليين، بينما كانت في طريقها من مطار هيثرو في لندن إلى مطار ليوناردو دا فينشي في روما، ثم إلى مطار اللد في إسرائيل (مطار بن غوريون حاليًا). تم اختطاف الطائرة في الأجواء وتحويل مسارها إلى الجزائر.

وفيما بعد، أطلقت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» سراح الرهائن، وحررت إسرائيل 37 فلسطينية من ذوات الأحكام العالية بوساطة من الصليب الأحمر الدولي.

صفقة التبادل الكبرى

نجحت «فتح» في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1983 في إتمام صفقة تبادل مع إسرائيل التي أطلقت بموجبها سراح 4700 فلسطيني ولبناني كانوا في سجن «أنصار»، الذي شيدته إسرائيل في جنوب لبنان إبان الاحتلال هناك، وكذلك تم إطلاق سراح العشرات من السجون الإسرائيلية الأخرى. وفي المقابل أطلقت «فتح» سراح 6 جنود إسرائيليين كانوا قد وقعوا في الأسر في سبتمبر 1982.

صفقة أحمد ياسين

يشار أيضًا إلى صفقة تبادل شهيرة، تمّت، في سبتمبر/أيلول العام 1997؛ إذ اكتشف الأمن الأردني أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرّض لمحاولة اغتيال بالسمّ في الأردن.

نجح الأمن الأردني باعتقال عنصريِّ الموساد الإسرائيلييْن المشاركيْن بالعملية. ورفض الأردن إطلاق سراحهما، دون ثمن.

فبعد تسليم إسرائيل الترياق الخاص بإنقاذ حياة مشعل، تم الإفراج عن الزعيم الروحي لـ"حماس" أحمد ياسين من السجون الإسرائيلية، مقابل العنصريْن.