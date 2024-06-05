الكويت.. تأجيل الحكم في قضية "الخلية التونسية" إلى 24 سبتمبر
قررت محكمة الجنايات في الكويت تأجيل قضية الحكم في قضية التونسيين المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لعمليات إرهابية إلى سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر.
وحسب المصدر، فقد حجزت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها عناصر الخلية التونسية بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في الكويت للحكم في 24 سبتمبر المقبل.
وتخللت جلسة الأربعاء "تقديم دفاع المتهمين مرافعتهم بالدعوى، إذ ادعوا براءة موكليهم وقدومهم إلى البلاد بغرض العمل في إحدى شركات التوصيل".
وكانت النيابة العامة في الكويت قد استجوبت المتهمين، ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات لأغراض غير مشروعة، وإساءة استعمال وسائل الاتصال الهاتفية فاعترفوا بها، وفق "القبس" الكويتية.
وأعلنت الداخلية الكويتية، في يناير الماضي، عن إحباط مخطط لخلية "إرهابية" كان يستهدف دور عبادة شيعية.