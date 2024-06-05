الكويت.. تأجيل الحكم في قضية "الخلية التونسية" إلى 24 سبتمبر

قررت محكمة الجنايات في الكويت تأجيل قضية الحكم في قضية التونسيين المتهمين بالانضمام إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لعمليات إرهابية إلى سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر.

وحسب المصدر، فقد حجزت محكمة الجنايات الدعوى المتهم فيها عناصر الخلية التونسية بالانضمام إلى تنظيم "داعش"، والتخطيط للقيام بأعمال تخريبية في الكويت للحكم في 24 سبتمبر المقبل.

وتخللت جلسة الأربعاء "تقديم دفاع المتهمين مرافعتهم بالدعوى، إذ ادعوا براءة موكليهم وقدومهم إلى البلاد بغرض العمل في إحدى شركات التوصيل".