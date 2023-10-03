استنفار في المغرب بعد وصول "بق الفراش" على متن سفينة من فرنسا

اتخذت السلطات المغربية، يوم الإثنين، إجراءات صحية صارمة وفعَّلت نظام "اليقظة الصحية والبيئية"، وذلك إثر اكتشاف حشرة "بق الفراش" على متن باخرة مسافرين قادمة من فرنسا.

وتعيش فرنسا أزمة طارئة عقب تزايد الشكاوى خلال الأسابيع الأخيرة من وجود كثيف لآفة "بق الفراش" في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار "رواسي".

وعقب اكتشاف الأمر، فعَّلت سلطات ميناء طنجة المغربي بشكل فوري بروتوكولًا صحيًّا صارمًا تضمن إجراء تنظيف وتعقيم شامل للسفينة وحمولتها، عقب وصولها من ميناء مرسيليا الفرنسي، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب الصحيفة، تأتي تلك الإجراءات "في سياق المواكبة الدقيقة التي تفرضها المصالح المينائية من أجل تفادي استقدام هذه الحشرة الضارة وسريعة الانتشار، التي تعيش فرنسا حاليًّا على وقع تفشٍّ كبيرٍ لها في مجموعة من المدن الكبرى، خصوصًا في المواصلات والأماكن العمومية".