أكاديميون إسرائيليون يطالبون زملاءهم في الغرب بتجنّب دعاية حماس

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن عددًا من رؤساء الجامعات الإسرائيلية وقّعوا على رسالة موجهة إلى زملائهم في العالم، لتحذيرهم من الوقوع في فخ الدعاية المضللة لحركة حماس حول حرب غزة.

وأضافت أن الأكاديميين الإسرائيليين يعبّرون في رسالتهم عن قلقهم العميق حيال ما وصفوه بـ"الروايات التي ترددها بعض المؤسسات الأكاديمية، وتحرّف من خلالها حقيقة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، أو حتى تستهدف اليهود والإسرائيليين"، وفق محطة "فوكس نيوز".

وقالت القناة إن من بين الرؤساء التسعة رئيس جامعة بار إيلان، البروفيسور آرييه زبان، ورئيس جامعة بن غوريون، البروفيسور دانييل تشاموفيتز، ورئيس الجامعة العبرية في القدس، البروفيسور آشر كوهين.

وأوضح التقرير أنهم قرروا الوقوف معًا من خلال التوقيع على "رسالة تتصدى للأفكار التي بدأت تتسلل إلى عقول البعض، وتبرر الفظائع التي ارتكبتها حماس".

وزعمت الرسالة الإسرائيلية أن "الجامعات تحتفي بحماس مقابل شيطنة إسرائيل"، رغم عدم وجود أي قيم مشتركة بين المؤسسات الأكاديمية الغربية وحماس، التي تعهدت مرارًا، وتكرارًا، بالقضاء على إسرائيل وشعبها.

المصدر: قناة "فوكس نيوز" الأمريكية