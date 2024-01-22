استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون عملا عسكريا ضد ميليشيا حزب الله
أظهر استطلاع رأي، أن 65% من الإسرائيليين، يريدون من حكومتهم المبادرة بعمل عسكري ضد ميليشيا حزب الله؛ لتبديد المخاطر حتى لو تطور الأمر لحرب شاملة في لبنان.
وبتحليل النتائج، وجد الاستطلاع، أن 59% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون عملا عسكريا واسعا ضد ميليشيا حزب الله، حتى لو تسبب في حرب مع إيران.
وأشار 9% إلى أنهم يعارضون العمل العسكري الذي يصل إلى درجة المواجهة مع إيران، وعجز 32% عن تقديم رأي محدد.
ونشر موقع "واللا" العبري، الليلة الماضية، نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "iPanel" الإسرائيلية لبحوث الرأي العام، بالتعاون مع خبراء من الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب.
أداء حكومة نتنياهو
وأظهر الاستطلاع، أن غالبية الإسرائيليين فقدوا الشعور بالأمن، في ظل أداء حكومة بنيامين نتنياهو، إزاء الوضع الأمني.
ويرى 16% من الإسرائيليين (يهود فقط)، أن سياسات الحكومة إزاء الجبهة الشمالية تمنحهم شعورًا بالأمن.
وفي المقابل، ذكر 44% من العينة المشاركة أنهم لا يشعرون بالأمن؛ بسبب سياسات الحكومة.
وعند توجيه سؤال بشأن إمكانية التسوية السياسية مع ميليشيا حزب الله، قال 82% أنهم يؤيدون ممارسة ضغط دولي يجبر حزب الله على تطبيق قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وسحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني، بينما عارض 3% فقط مسألة الضغط الدولي، وقال 14% أنهم ليسوا على دراية.
وتباين رأي الإسرائيليين بإدارة الحكومة للتصعيد مع ميليشيا حزب الله، إذ قال 41% إنه أداء "سيّئ"، بينما رأى 22% أنه "جيد"، وذكر 36% أنه أداء "معقول".
وحين وجّه المستطلِعون سؤالًا بشأن مدى قوة الحكومة أمام ميليشيا حزب الله، قال 39% إنها "قوية"، ورأى 37% أنها "ضعيفة.
الاستطلاع اختبر أيضًا وجهات نظر الإسرائيليين بشأن أداء الحكومة في باقي المناطق، إذ قال 35% إن أداء الحكومة إزاء الفلسطينيين بالضفة الغربية هو أداء "قوي". ورأى 32% أنه "سيئ" ومثلهم يعتقدون أنه "معقول".
وفيما يتعلق بالحرب على حركة حماس في قطاع غزة، يرى 33% من المشاركين بالاستطلاع أن أداء الحكومة "قوي"، ويعتقد 30% أنه "ضعيف"، ويظن 38% منهم أنه "معقول".
ويعتقد 47% من الإسرائيليين أن أداء الحكومة إزاء إيران "سيئ"، وأعرب 23% عن اعتقادهم أنه "جيد"، وأشار 30% إلى أنه أداء "معقول".
ووصف 47% من المشاركين مدى قوة الحكومة الإسرائيلية مقابل حركة حماس بأنها "قوية"، بينما رأى 35% أنها "ضعيفة"، وأشار 18% إلى أنها "لا ضعيفة ولا قوية".