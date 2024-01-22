استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون عملا عسكريا ضد ميليشيا حزب الله

أظهر استطلاع رأي، أن 65% من الإسرائيليين، يريدون من حكومتهم المبادرة بعمل عسكري ضد ميليشيا حزب الله؛ لتبديد المخاطر حتى لو تطور الأمر لحرب شاملة في لبنان.

وبتحليل النتائج، وجد الاستطلاع، أن 59% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون عملا عسكريا واسعا ضد ميليشيا حزب الله، حتى لو تسبب في حرب مع إيران.

وأشار 9% إلى أنهم يعارضون العمل العسكري الذي يصل إلى درجة المواجهة مع إيران، وعجز 32% عن تقديم رأي محدد.

ونشر موقع "واللا" العبري، الليلة الماضية، نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "iPanel" الإسرائيلية لبحوث الرأي العام، بالتعاون مع خبراء من الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب.

أداء حكومة نتنياهو

وأظهر الاستطلاع، أن غالبية الإسرائيليين فقدوا الشعور بالأمن، في ظل أداء حكومة بنيامين نتنياهو، إزاء الوضع الأمني.

ويرى 16% من الإسرائيليين (يهود فقط)، أن سياسات الحكومة إزاء الجبهة الشمالية تمنحهم شعورًا بالأمن.

وفي المقابل، ذكر 44% من العينة المشاركة أنهم لا يشعرون بالأمن؛ بسبب سياسات الحكومة.