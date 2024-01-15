قصف إسرائيلي يستهدف عدة مناطق جنوبي لبنان

في المقابل، استهدف حزب الله موقع بركة ريشا، وتجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة ميتات في الجليل الأعلى، بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابات مباشرة بحسب بيان للحزب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف بإتجاه ميتات.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات الجليل الأعلى، مشيرة إلى سماع أصوات انفجارات قرب مدينة عكا.

وكانت قد تصاعدت حدة المواجهات في الساعات الماضية على جبهة الجنوب، وأوقعت قتلى وجرحى في المستوطنات الإسرائيلية، وبلغت الغارات الجوية الإسرائيلية إقليم التفاح إلى الشمال من منطقة الليطاني.