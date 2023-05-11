مصر تبدأ جهود وساطة لوقف الضربات عبر الحدود بين إسرائيل وغزة

واصل سلاح الجو الإسرائيلي يوم الأربعاء ضرب أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي في غزة لليوم الثاني على التوالي وأطلق مسلحون فلسطينيون مئات الصواريخ عبر الحدود، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار حتى تل أبيب، فيما بدأت مصر جهود وساطة لإنهاء القتال.

وجاءت الجولة الثانية من إطلاق النيران عبر الحدود في أسبوع، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ضربات استهدفت ثلاثة من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، قائلاً إنهم خططوا لهجمات على إسرائيليين بعد عنف متصاعد منذ شهور.

وقال المتحدث باسم "الجهاد الإسلامي" داود شهاب لرويترز إن القاهرة، التي توسطت في جولات قتال سابقة، بدأت في التوسط لوقف إطلاق النار.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة "كان" العامة بأن إسرائيل تدرس مقترحات مصر. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات إذاعية إن حركة "الجهاد الإسلامي" تلقت ضربة خطيرة، لكنه حذر "الحملة لم تنته بعد".