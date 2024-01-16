العطش يهدد حياة الناجين من الحرب في غزة

تهدد أزمة المياه التي تعيشها غزة، مئات الآلاف من السكان والنازحين بـ"العطش"، وتفاقمت الأزمة مع اكتظاظ محافظة رفح، جنوبي القطاع، بنحو 1.8 مليون شخص، نزح معظمهم من الشمال والوسط، هربًا من الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين.

وقال رئيس سلطة المياه في قطاع غزة، مازن البنا، لـ"إرم نيوز"، إن "القصف الإسرائيلي المتواصل على البنى التحتية ومحطات معالجة المياه والتحلية حرم مئات الآلاف من الفلسطينيين من حقهم في المياه الصالحة للشرب، بعد أن توقفت هذه المنشآت عن العمل تمامًا إما بسبب الدمار أو نفاد الوقود اللازم لتشغيلها لا سيما في شمال غزة".

وحذر البنا من أن "سلطة المياه لم يعد بمقدورها العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي حلّ بالمنظومة المائية على كافة الأصعدة، وفي ظل تكدس النازحين في مناطق جغرافية صغيرة تصعب فيها تلبية احتياجات السكان".