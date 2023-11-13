مقتل 8 عسكريين موالين لإيران بضربات أمريكية في سوريا

قتل ثمانية عسكريين موالين لإيران في ضربات أمريكية شرقي سوريا، فيما هدد وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الإثنين بشن المزيد من الضربات إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية مقاتلين موالين لإيران قتلوا في غارات أمريكية شنت في وقت متأخرالأحد، على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وتحدث المرصد السوري عن حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأمريكية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة"، وقال إن عددهم 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين.