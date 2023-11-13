مقتل 8 عسكريين موالين لإيران بضربات أمريكية في سوريا
قتل ثمانية عسكريين موالين لإيران في ضربات أمريكية شرقي سوريا، فيما هدد وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الإثنين بشن المزيد من الضربات إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية مقاتلين موالين لإيران قتلوا في غارات أمريكية شنت في وقت متأخرالأحد، على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.
وتحدث المرصد السوري عن حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأمريكية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة"، وقال إن عددهم 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين.
بدوره أشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الرئيس بايدن أصدر أمرًا بهجوم الأحد، ليوضح أن أمريكا ستدافع عن نفسها وجنودها ومصالحها. وقال "الرئيس بايدن ليست لديه أولوية أهم من سلامة الجنود الأمريكيين."
وترك وزير الدفاع الأمريكي الباب مفتوحًا أمام احتمال شن المزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في سول "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم مرة أخرى لحماية القوات"، لافتًا إلى أن الضربات الأمريكية في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية.
وهذه ثاني مرة خلال أقل من ثلاثة أسابيع يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا قال إنها مرتبطة بإيران التي تدعم فصائل مسلحة مختلفة تحمّلها واشنطن مسؤولية تصاعد الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.