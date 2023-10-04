وزير داخلية لبنان: لن نسمح بالوجود السوري العشوائي

قال بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بلبنان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تسمح بالوجود العشوائي للسوريين، مؤكداً أنه سيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لن نقبل بالانفلات السوري في لبنان وسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية بحق الاشخاص الذين تستهويهم الاموال لتأجير البنى للسوريين فقط".

وتابع: "طلبنا من كتاب العدل عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقاً قانونية وكما يُطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين".