أول زيارة منذ 2012.. أردوغان يصل إلى القاهرة

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال أردوغان في مطار القاهرة الدولي، الرئيس السيسي، والسفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شان، وفق وكالة الأناضول.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى مصر عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصحة فخر الدين قوجة، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجار، والتجارة عمر بولاط.

ويشارك في الزيارة رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاغطاي قليج.

ومن المقرر أن يستقبل السيسي أردوغان بمراسم رسمية في "قصر الاتحادية"، كما يُعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء الثنائي ولقاء الوفود.

وسيحضر أردوغان العشاء الرسمي الذي سيقيمه الرئيس السيسي على شرفه والوفد المرافق له.