استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب آخرون، بعد اندلاع مواجهات في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الطفل محمد نضال سليم، 15عاماً، استشهد بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية عزون بمدينة قلقيلية".
وأكدت الوزارة أن طفلا آخر أصيب بجروحٍ حرجة في منطقة الصدر، بالإضافة إلى بعض الإصابات الطفيفة نتيجة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وبحسب مصادر محلية فلسطينية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في قرية عزون، حيث أطلق الجيش الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد الطفل سليم، وإصابة آخرين.
من جانبها، زعمت القناة "14" العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد محاولتهم قتل مستوطنين على شارع 55 بقرية عزون، بمدينة قلقيلية.
وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات أخرى اندلعت مع قوات من الجيش الإسرائيلي عند مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
ووفق مصادر محلية، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة يعبد، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين.
وخلال المواجهات، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق.