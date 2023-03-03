استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب آخرون، بعد اندلاع مواجهات في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الطفل محمد نضال سليم، 15عاماً، استشهد بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية عزون بمدينة قلقيلية".