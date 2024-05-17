أثّر على علاقاتها مع تل أبيب.. كيف ستتحرك القاهرة لاحتواء الخلاف حول رفح؟

أثارت الخلافات المصرية الإسرائيلية بشأن إعادة العمل بمعبر رفح البري، تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات بين البلدين، خاصة وأن القاهرة ترفض إعادة تشغيل المعبر دون وجود طرف فلسطيني.

وبدأت الخلافات بين البلدين بعد احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني، قبل اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مصر بإغلاق معبر رفح، قائلًا إن "القاهرة تمتلك مفتاح منع حدوث أزمة إنسانية بغزة، ويجب إقناعها بإعادة فتح المعبر لدخول المساعدات".

وردًّا على ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "مصر ترفض سياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًّا".

وأضاف أن "سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر".