من هو طالب عبدالله أبرز قادة حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلاً عقد فيه طالب عبدالله اجتماعاً هاماً مع عدد من أرفع قادة الميليشيا الذين قتلوا أيضاً في الغارة، عرف منهم علي صوفان ومحمد صبرا وحسين حميد.

وطالب عبدالله، ويطلق عليه لقب "الحاج أبوطالب" من مواليد عام 1969، وينحدر من قرية "عدشيت" إحدى قرى قضاء "مرجعيون" في محافظة "النبطية" جنوب لبنان.