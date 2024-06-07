الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "مسؤول بارز" في جهاز أمن حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتيال من وصفه بأحد كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحركة حماس، إثر غارة على رفح جنوبي قطاع غزة يوم أمس، أسفرت أيضاً عن مقتل مسؤول حكومي بارز في الحركة.

وقال الناطق العربي باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر "إكس" إن طائرات حربية لسلاح الجو، وبتوجيه استخباري، شنت غارة مساء أمس أشفرت عن القضاء على "سلامة محمد أبو عجاج من كبار قادة جهاز الأمن العام التابع لحماس في منطقة رفح".

وأضاف أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل المدعو إياد المغاري رئيس بلدية شمال النصيرات.