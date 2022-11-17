قتلى وجرحى وانهيار 3 مبانٍ جرّاء انفجار في السليمانية بكُردستان العراق
هزَّ انفجار، اليوم الخميس، محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، نجم عن انفجار "خزان للغاز السائل" قرب مجمع "كويزا" السكني، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية نقلاً عن شرطة المحافظة.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 5 قتلى، فضلاً عن عشرات الجرحى والعالقين تحت الأنقاض"، على ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، وجريدة "الصباح" الرسمية.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام كردية عن المتحدث باسم الشرطة سركوت أحمد قوله إن "الانفجار تسبب بأضرار لثلاثة منازل في مجمع كويزا السكني".
وبحسب نجدة المدينة، فإن "3 منازل تهدّمت جراء الانفجار، فيما أصيب 15 شخصاً". وفق ما نقلت شبكة رووداو الكردية، فيما سمعت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى موقع الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.
من جهته، ذكر مصدر مطلع أن "صهريجاً خاصاً بنقل الغاز السائل انفجر في المجمع السكني، مما ألحق أضراراً مادية بالمنازل القريبة".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "السلطات بدأت تحقق في عائدية هذا الصهريج، وسبب توقفه في هذا المكان"، مشيراً إلى أنه "يُعتقد بأنه كان ينقل الغاز إلى المجمع السكني".