قتلى وجرحى وانهيار 3 مبانٍ جرّاء انفجار في السليمانية بكُردستان العراق

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام كردية عن المتحدث باسم الشرطة سركوت أحمد قوله إن "الانفجار تسبب بأضرار لثلاثة منازل في مجمع كويزا السكني".

وبحسب نجدة المدينة، فإن "3 منازل تهدّمت جراء الانفجار، فيما أصيب 15 شخصاً". وفق ما نقلت شبكة رووداو الكردية، فيما سمعت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى موقع الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

من جهته، ذكر مصدر مطلع أن "صهريجاً خاصاً بنقل الغاز السائل انفجر في المجمع السكني، مما ألحق أضراراً مادية بالمنازل القريبة".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "السلطات بدأت تحقق في عائدية هذا الصهريج، وسبب توقفه في هذا المكان"، مشيراً إلى أنه "يُعتقد بأنه كان ينقل الغاز إلى المجمع السكني".