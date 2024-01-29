شولتس والسيسي يتفقان على دعم دخول المساعدات لغزة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث في بيان "اتفق المستشار والرئيس على أنه في الصراع بين إسرائيل وحماس هناك حاجة ملحة لتحسين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوفير الإمدادات للفلسطينيين بشكل كبير".

جاءت دعوة الزعيمين في الوقت الذي أوقف فيه عدد آخذ في التزايد من الدول، من بينها ألمانيا، المدفوعات لوكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة للفلسطينيين ردًّا على اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.