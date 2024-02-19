"الدعم السريع": الجيش السوداني يتبع نهج داعش بقطع الرؤوس

وصفت قوات "الدعم السريع" في السودان، الإثنين، جريمة ذبح ثلاثة شبان على أيدي أفراد بزي الجيش، وقطع رؤوسهم والتمثيل بجثثهم، بأنه "نهج تنظيم داعش المتشدد".

وتداول سودانيون على نطاق واسع، اليومين الماضيين، مقاطع فيديو تُظهر عناصر يتبعون للجيش السوداني وهم يمثلون برؤوس أشخاص بعد فصلها عن أجسادها، قائلين إن القتلى يتبعون لقوات الدعم السريع.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان على منصة "إكس"، إنها تواجه "تنظيما إرهابيًّا" يتعدى خطره السودان إلى دول الجوار والعالم.

وجددت إدانتها للجريمة الوحشية التي "ارتكبتها ميليشيات البرهان المتطرفة وفلول نظام المؤتمر الوطني الإرهابية، بذبح ثلاثة شباب وقطع رؤوسهم والتمثيل بها، على نهج تنظيم داعش الإرهابي".