بعد نزوح وسيطرة موالين لإيران.. "جرف الصخر" العراقية تعود إلى الواجهة

عادت قضية ناحية "جرف الصخر" العراقية لتطفو على السطح مع مطالبات بإعادة نازحي الناحية إلى مناطق سكناهم، بعد 10 أعوام من التهجير القسري.

وتشير تقارير إلى أن فصائل عراقية موالية لإيران باتت تسيطر على "جرف الصخر" التي تبعد 80 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة العراقية.

وكان أكثر من 140 ألف نسمة أرغموا على العيش في مخيمات النزوح عند معبر "بزيبز" غربي بغداد، ومخيمات أخرى في إقليم كردستان العراق.

ففي 10 يونيو/حزيران عام 2014، سيطر تنظيم داعش على مناطق جنوب بغداد، ومنها "جرف الصخر"، ورغم ذلك لم ينزح الأهالي من المنطقة رغم سيطرة التنظيم عليها، إلا أن العمليات العسكرية التي قادتها فصائل "الحشد الشعبي" بشكل رئيس، مع وحدات من الجيش العراقي ضد "داعش"، دفعت الأهالي للنزوح على أمل العودة بعد طرد التنظيم.

وتتميز "جرف الصخر" بكونها واحدة من أكبر الأراضي الزراعية في العراق، وتغطي معظم أراضيها الأشجار وكأنها غابة تمتد لعشرات الكيلومترات، وتحوي على أكثر من 3000 بحيرة أسماك، وآلاف الرؤوس من الأغنام والأبقار، لذا تعد موردًا اقتصاديًا كبيرًا، وفي الوقت ذاته، يمكن من خلال أراضيها الشاسعة إخفاء العشرات من القطعات العسكرية والمصانع.