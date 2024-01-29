حرمان من البناء وهدم قسري.. إجراءات إسرائيلية متسارعة لتفريغ القدس

تواصل السلطات الإسرائيلية فرض إجراءات وسياسات تعسفية في مناطق عدة بمدينة القدس المحتلة، تستهدف التضييق على السكان المقدسيين هناك، عبر سلسلة إجراءات من بينها الحرمان من البناء والتطوير، وقرارات الهدم لتجمعات يعيش فيها المقدسيون.

وترفض السلطات الإسرائيلية، منح تراخيص البناء للمئات من العائلات المقدسية، كما تجبرها على هدم أجزاء من البنايات السكنية بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما زادت وتيرته منذ اندلاع حرب غزة.

تفريغ السكان

وكان سكان تجمع أبو نوّار البدوي شرقي القدس، يعانون من التهديد والملاحقة بإخطارات الهدم على مدار سنوات، لكن سكان التجمع قرب بلدة العيزرية شرقي القدس، فوجئوا قبل أيام باقتحام طواقم الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي للتجمع، وتسليم الأهالي 11 إخطاراً بالهدم، وإمهالهم 3 أيام للاعتراض عليها، ضمن إجراءات تهدف إلى تفريغ شرقي مدينة القدس من التجمعات البدوية المتناثرة.

وشملت الإخطارات 11 منشأة من المنشآت الزراعية والمساكن، وكان لعلي جهالين أحد سكان التجمع والذي تم إخطاره بالهدم، حصة الأسد من الكارثة التي ستشرده هو وعائلته وتسلبه مصدر رزقه؛ إذ تم إخطاره بهدم منزله ومنشأة زراعية لمواشيه.

ويقول علي لـ"إرم نيوز": "ولدت في هذا التجمع، وكبرت وتزوجت وأنجبت في هذا التجمع، الذي لا أعرف غيره منزلاً ومرعى للغنم والمواشي، الهدم يحاربنا في مسكننا ومصدر رزقنا، ومسكني المهدد يأوي 13 فرداً، والمنشآت الزراعية هي للمواشي التي تعد مصدر دخلي الوحيد".

ويشير جهالين إلى أنه "تم تقليص مساحات الرعي بشكل كبير، وهي سياسة إسرائيلية قديمة، ولكن الجديد ومنذ الحرب على غزة باتت عملية الرعي خطيرة جداً، خاصة في ظل قرب المراعي من المستوطنات والاعتداءات التي نتعرض لها من الجنود والمستوطنين".

وقال: "الإخطارات طالت مساكن أخوتي ووالدتي؛ أي أن العائلة كلها مهددة بالتهجير، وبيننا وبين التشرد في العراء، نجاح المحامي باستصدار أمر احترازي لمنع الهدم للصمود في هذا التجمع، مسقط رأسي ومنزلي الوحيد، ومرعى للمواشي الخاصة بنا".