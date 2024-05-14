الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مدني جراء إطلاق صاروخ من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مدني وإصابة خمسة جنود؛ جراء صواريخ أطلقت، الثلاثاء، من لبنان على الجانب الإسرائيلي من الحدود.



وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في إحاطة متلفزة: "على الحدود الشمالية، قُتل مدني اليوم جراء صاروخ مضاد للدبابات أصاب أداميت الكيبوتس، الواقع عند الحدود مع لبنان".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه تم رصد "إطلاق صواريخ عدة مضادة للدبابات من لبنان"، وأن جنديا أصيب بجروح متوسطة، فيما كانت إصابات أربعة آخرين طفيفة.