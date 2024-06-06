اعتقال طلاب بجامعة ستانفورد بعد اعتصام في مكتب الرئيس دعماً لغزة

اعتقلت الشرطة أكثر من 12 شخصاً بجامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا، الأربعاء، بعدما احتشد طلاب مؤيدون للفلسطينيين داخل مبنى يضم مكتب رئيس الجامعة.

يأتي ذلك ليمثل أحدث صدام بين الطلاب الأمريكيين والسلطات بسبب الحرب في قطاع غزة، وفق "رويترز".

وذكرت صحيفة "ستانفورد ديلي" الطلابية أن نحو 10 طلاب دخلوا المبنى قُرب الساعة 5:30 صباحاً في آخر أيام الفصل الدراسي الربيعي، بينما شبّك نحو 50 طالباً أذرعهم أمام المبنى وهم يهتفون "فلسطين ستتحرر".

وفي منشور على "إنستجرام" قالت مجموعة "ليبيريت ستانفورد" إن "مجموعة مستقلة من الطلاب" اعتصمت في مكتب رئيس الجامعة ريتشارد سالر.

وطالب الطلاب الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بين مطالب أخرى.

ووفقاً لصحيفة "ستانفورد ديلي" استخدمت الشرطة أداة رفع (عتلة) لدخول المبنى بعد نحو ساعتين من بدء الاحتجاج.