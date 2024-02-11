الأردن.. تحطم طائرة تدريبية في المفرق ومقتل طاقمها (صورة)

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، اليوم الأحد، إن طيارين أردنيين قتلا بعد سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوبة بمحافظة المفرق.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROP)، سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.