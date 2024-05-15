ليبيا.. الدبيبة يعيد تشكيل قوة أمنية بصلاحيات واسعة

قالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرر إعادة تنظيم "قوة التدخل والسيطرة" ومنحها صلاحيات واسعة.

وذكر موقع "الساعة 24" أن الدبيبة سيرأس القوة في حالات الطوارئ، كما منحها الذمة المالية المستقلة.

من جهتها، قالت قناة "ليبيا الأحرار" إن الدبيبة حدد مقر القوة في طرابلس، وحصر تعيين قائدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعا.

كما نص القرار على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المخول بمنح الإذن في التحقيق مع قائد القوة.