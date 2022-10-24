حكم المئات بالإعدام.. وفاة القاضي العراقي بليغ حكمت

أعلن عدد من الأوساط الرسمية القانونية والقضائية في العراق، خلال الساعات الماضية وفاة القاضي المثير للجدل بليغ حمدي حكمت، رئيس المحكمة الجنائية العليا، والذي أصدر مئات أحكام الإعدام بحق عدد من معتقلي المكون "السني" خلال الأعوام الماضية من ضمنهم السياسي السني البارز نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق طارق الهاشمي.

ونعى الهاشمي، القاضي الذي حَكم عليه وعلى عدد من مرافقيه بالإعدام، قائلًا في تغريدة له "القاضي بليغ حمدي، في ذمة الله، كان مسرفًا في إصدار أحكام الإعدام.. ظلمني وحكم عليَّ بثلاثة أحكام إعدام وأنا لم أرتكب جُرمًا بل ولا مخالفة يعاقب عليها القانون!.. وهذا هو حال أفراد حماياتي".

وأضاف السياسي السني البارز "القاضي مات والمحكوم ما زال حيًّا، الأعمار والأرزاق بيده سبحانه.. إنا لله وإنّا إليه راجعون".