حكم المئات بالإعدام.. وفاة القاضي العراقي بليغ حكمت
أعلن عدد من الأوساط الرسمية القانونية والقضائية في العراق، خلال الساعات الماضية وفاة القاضي المثير للجدل بليغ حمدي حكمت، رئيس المحكمة الجنائية العليا، والذي أصدر مئات أحكام الإعدام بحق عدد من معتقلي المكون "السني" خلال الأعوام الماضية من ضمنهم السياسي السني البارز نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق طارق الهاشمي.
ونعى الهاشمي، القاضي الذي حَكم عليه وعلى عدد من مرافقيه بالإعدام، قائلًا في تغريدة له "القاضي بليغ حمدي، في ذمة الله، كان مسرفًا في إصدار أحكام الإعدام.. ظلمني وحكم عليَّ بثلاثة أحكام إعدام وأنا لم أرتكب جُرمًا بل ولا مخالفة يعاقب عليها القانون!.. وهذا هو حال أفراد حماياتي".
وأضاف السياسي السني البارز "القاضي مات والمحكوم ما زال حيًّا، الأعمار والأرزاق بيده سبحانه.. إنا لله وإنّا إليه راجعون".
وكان حمدي، أصدر أحكامًا بالإعدام على الهاشمي، ومرافقيه في عام 2012 إبان رئاسة نوري المالكي، للحكومة العراقية ويعد الهاشمي، أحد أبرز القادة السياسيين السنة في العراق وكان من المعارضين الرئيسين للمالكي.
واتهم خلال الأعوام الماضية عدد من الشخصيات والجهات السياسية، إضافة الى منظمات حقوقية القاضي بليغ حمدي حكمت، رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق بإصدار أحكام الإعدام بحق أبناء المكون السني وفق توجيهات طائفية وسياسية، إضافة إلى أحكام الإعدام بحق عدد كبير من السجناء العرب في السجون العراقية.