سوريا.. إصابة 8 عسكريين بضربة إسرائيلية قرب دمشق

وأضافت أن "العدوان أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية"، من دون توضيح طبيعة الموقع المستهدف، أو تقديم أي تفاصيل أخرى، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

في حين أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مقربة من الرئاسة السورية، قالت إن الهجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية هاجمت نقطة عسكرية قريبة من مطار المزة، حوالي الساعة 22:50 (19:50 ت.غ).

ولم يصدر أي بيان على الفور من إسرائيل بشأن الغارة الجوية، رغم أنها تشن هجمات بين الحين والآخر على جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للجيش السوري، منذ بدء الحرب الداخلية في البلاد عام 2011.