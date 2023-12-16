السودان.. تواصل الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في ود مدني

تجددت اليوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة "أبوحراز" شرق مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بحسب ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وأكد الشهود، أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن منذ الصباح الباكر من اليوم السبت غارات جوية على تمركزات الدعم السريع بالمنطقة، بينما ردت الأخيرة بإطلاق مكثف لمضادات الطيران الأرضية.

وذكر الشهود أن حالة من الذعر والخوف تسود وسط المواطنين، بينما فرّ الكثيرون منهم من منازلهم إلى الاتجاه الغربي من المنطقة.

وتأتي هذه التطورات امتدادًا للمعارك التي اندلعت أمس الجمعة، بصورة مفاجئة، على تخوم مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من الجهة الشرقية، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها المعارك فعليًا إلى واحدة من كبريات المدن السودانية في الولايات الخالية من الصراع، الذي يدور في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.