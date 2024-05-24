ألمانيا: سنعتقل نتنياهو إذا أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرة بحقه

أكدت ألمانيا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، ردًا على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وبحسب "فرانس بريس"، قال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم شولتس، ردًا على السؤال: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون".

وينظر قضاة الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في طلب قدمه المدعي العام كريم خان لاتهام المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت ألمانيا أعلنت أنها تحترم استقلال المحكمة في لاهاي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "المحكمة الجنائية الدولية هي إنجاز أساس للمجتمع الدولي تدعمه ألمانيا دائمًا. وتحترم ألمانيا استقلالها وسير الإجراءات كما تفعل مع جميع المحاكم الدولية الأخرى".

وقالت ألمانيا، الإثنين، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه من جهة، وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعًا خاطئًا بمساواة" بين الطرفين.