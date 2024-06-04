5 ملفات أمنية على طاولة اجتماع بين المغرب وإيطاليا
بحث مدير عام الأمن العام المغربي، عبد اللطيف حموشي، أمس الاثنين، مع مدير عام الشرطة الإيطالية، فيتوريو بيزاني، 5 ملفات، لتعزيز التعاون في المجال الأمني، وآليات تعزيز التنسيق الثنائي في مجالات التعاون العملياتي وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية.
وناقش الجانبان أمس الاثنين "مخاطر الجريمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسل الأموال والعائدات الإجرامية"، وفق ما أوردت "الأناضول".
وجاء ذلك في لقاء جمعهما على هامش زيارة عمل غير معلنة المدة يجريها بيزاني للعاصمة الرباط على رأس وفد أمني، بدأت الاثنين بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق البيان، استعرض الجانبان مختلف التهديدات الأمنية، والأزمات الدولية الراهنة وتداعياتها المحتملة على أمن البلدين.
ولفت إلى أن اللقاء "يندرج في سياق توطيد آليات التعاون الأمني الدولي مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتنشيط قنوات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بغرض تحييد المخاطر الإرهابية، ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية".