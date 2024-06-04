5 ملفات أمنية على طاولة اجتماع بين المغرب وإيطاليا

بحث مدير عام الأمن العام المغربي، عبد اللطيف حموشي، أمس الاثنين، مع مدير عام الشرطة الإيطالية، فيتوريو بيزاني، 5 ملفات، لتعزيز التعاون في المجال الأمني، وآليات تعزيز التنسيق الثنائي في مجالات التعاون العملياتي وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية.

وناقش الجانبان أمس الاثنين "مخاطر الجريمة العابرة للحدود، بما فيها الاتجار بالبشر، وتنظيم الهجرة غير النظامية، والاتجار غير المشروع في المخدرات، وغسل الأموال والعائدات الإجرامية"، وفق ما أوردت "الأناضول".