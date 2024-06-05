اليمن.. ضبط عشرات المستشعرات الخاصة بالطائرات المُسيّرة (صور)

وأوضحت مصلحة الجمارك اليمنية، في بيان لها، أن المضبوطات، تنوعت بين "24 شريحة خاصة بتحديد المواقع، بالإضافة إلى 30 مستشعرًا إلكترونيًا، فضلًا عن 45 موصلًا كهربائيًا، علاوةً على الكثير من القطع الأخرى ذات العلاقة بالطيران المُسيّر".