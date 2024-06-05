اليمن.. ضبط عشرات المستشعرات الخاصة بالطائرات المُسيّرة (صور)
ضبطت السلطات اليمنية، اليوم الأربعاء، في منفذ جمارك (صرفيت) بمحافظة المهرة أقصى جنوب شرق البلاد، عشرات القطع الخاصة بالطيران المُسيّر، من شرائح ومستشعرات إلكترونية وخلافه.
وأوضحت مصلحة الجمارك اليمنية، في بيان لها، أن المضبوطات، تنوعت بين "24 شريحة خاصة بتحديد المواقع، بالإضافة إلى 30 مستشعرًا إلكترونيًا، فضلًا عن 45 موصلًا كهربائيًا، علاوةً على الكثير من القطع الأخرى ذات العلاقة بالطيران المُسيّر".
وذكر البيان، أن "المضبوطات كانت ضمن شحنة تحتوي على شاحنات ذكية لبطاريات الليثيوم والأسيد، محملة على سيارة نوع (هايلوكس)".
وكانت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع موظفي المنفذ الجُمركي ذاته، ضبطت، أواخر الثلث الأول من شهر مايو/أيار الماضي، نحو 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المُسيّر، تمنحها القدرة على مقاومة التشويش، بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الـ(جي بي إس).