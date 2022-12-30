ماذا بعد "لقاء موسكو" بين سوريا وتركيا؟

طرأ اختراق كبير في العلاقات السورية التركية، بانعقاد أول لقاء رسمي رفيع المستوى بين الدولتين منذ 11 عامًا، فيما يرى محللون سياسيون أن الاجتماع ستتبعه اجتماعات مقبلة تمهيدًا للقمة الرئاسية المرتقبة، تزامنًا مع تلويح تركي بعملية عسكرية وشيكة ضد القوات الكردية شمال سوريا.

وتثار تساؤلات حول ما يمكن أن يفضي إليه "لقاء موسكو" في المرحلة المقبلة، في ظل عدم وضوح فحوى النقاشات التي تمت في اللقاء، وكيف سيتم حل القضايا الإشكالية المعقدة بين سوريا وتركيا، وما هو الرد المتوقع من الأكراد "الخائفين" من مخرجات الاجتماع.

والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان بوزير الدفاع السوري علي محمود عباس ورئيس المخابرات علي مملوك في موسكو، إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بعد سنوات القطيعة بين دمشق وأنقرة.