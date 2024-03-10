مستشار عباس: على حماس تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن على حركة حماس تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الهباش في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء العالم العربي، "حماس ليست جهة حكومية، هي فصيل مثلها مثل أي فصيل آخر وعليها أن تسلم كل مقاليد الأمور في غزة للسلطة الفلسطينية وللحكومة".

وفيما يتصل بالحكومة الفلسطينية المرتقبة، قال الهباش إن الحكومة الجديدة لن تكون مبنية على أساس فصائلي، إنما ستكون من أشخاص مستقلين وخبراء، تحظى برضى الشعب الفلسطيني، ويكون الرئيس هو المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء والوزراء.

وأشار الهباش، إلى أن مرجعية الحكومة ستكون منظمة التحرير الفلسطينية، وليس أي أحد آخر لا في داخل الساحة الفلسطينية أو خارجها، كاشفا أن موعد الإعلان عنها لم يحدد بعد.