تقرير: إسرائيل استطاعت تحييد "حماس" عن المشاركة بعملية "السهم الواقي"

حماس تصنع "عصير ليمونادا"

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، آفي يسخاروف، تمكنت "حماس" من تحويل الليمون (تصعيد محدود في غزة) إلى عصير "ليمونادا"، وهو وضع يكاد يكون مكسبًا، حيث أطلقت حركة "الجهاد الإسلامي" أمس مئات الصواريخ على إسرائيل بإذن من "حماس" وبمباركتها، في إطار ما يسمى بـ"غرفة العمليات المشتركة" للحركتين.

وقال: "هكذا نجحت "حماس" جزئيًا في التشدق بالكلام، وتجنب صورة عميل أو خائن كان من الممكن أن يلتصق بها لو دخلت في مواجهة مباشرة مع (الجهاد الإسلامي) ومنعتها من إطلاق النار على إسرائيل".

وأضاف: "من ناحية أخرى، ركز الجيش الإسرائيلي والشاباك وإسرائيل بأكملها في الأيام الأخيرة، على عدو واحد فقط، وهو الخصم السياسي لحركة (حماس)، أي (الجهاد الإسلامي). بمعنى آخر، قامت إسرائيل بإضعاف من يتحدى (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة وتنافسها".

وفي هذا الصدد، تصرّفت إسرائيل من جهة، و"الجهاد الإسلامي" من جهة أخرى ضد بعضهما البعض، بينما بقيت "حماس" سالمة، خارج المعادلة، رغم أنها سمحت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، حتى بشكل أعمى، بحسب آفي يسخاروف.

دفع الثمن

وقال التقرير، إنه سيكون هناك أيضًا ثمن معين ستدفعه "حماس" مقابل قرارها بالامتناع عن القتال، فهناك تآكل في صورة "حماس" على أنها "حركة مقاومة"، ومعظم الجمهور الفلسطيني يتفهم أن "حماس" تفضل السلام في غزة على جولة أخرى من القتال لن تنتهي بلا شيء.

وأضاف: "سيعزو البعض ذلك إلى (حماس)، والبعض الآخر لواجبها، رغم أن الحركة في النهاية يمكن أن تعتبر تطورات الأيام القليلة الماضية انتصارًا لها، ولذلك لم يكن الجمهور الفلسطيني في عجلة من أمره للتقدم الأسبوع الماضي للدفاع عن خضر عدنان أو القادة الثلاثة الكبار في (الجهاد الإسلامي) الذين قُتلوا قبل أيام قليلة".