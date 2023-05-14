الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بمهاجمة مستشفيات في الخرطوم

اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، قوات الدعم السريع بأنها هاجمت مستشفيات في العاصمة الخرطوم، في جبرة وأحمد قاسم للقلب والكلى.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، إلى أن قوات الدعم السريع اعتدت على الكوادر الطبية وقامت بإرهاب المرضى وسرقة سيارات الإسعاف، الأمر الذي أدى بإدارات المستشفيين لاتخاذ قرار نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى آمنة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووسطاء اتفاق جدة لإدانة سلوك قوات الدعم السريع وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية، بحسب الوكالة.