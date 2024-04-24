تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.. البرلمان الليبي يشرع في تسلم ملفات المترشحين

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، إن الحكومة الموحدة الجديدة المزمع تشكيلها ستكون مصغّرة ومحدودة العدد، لافتا إلى أنها ستشمل الحقائب السيادية فحسب

وأوضح السريري في تصريحات رصدتها "أخبار ليبيا 24"، أن مجلسي النواب والدولة توافقا على خارطة للسلطة التنفيذية بأن يتحصّل المترشحون لرئاسة الحكومة على 20 تزكية من مجلس الدولة أوّلا، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيمنح الثقة لرئيس الحكومة الذي سيتولّى تشكيلها دون تدخل المجلسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

وأضاف السريري أن الحكومة الجديدة ستكون لمدة زمنية محددة ببرنامج معيّن لتسيير الأمور اليومية دون ترتيب أي التزام داخلي أو دولي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستتعهّد بأولوية دعم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق مخرجات لجنة 6+6 والعمل الجاد لإنجازها.

وأشار السريري إلى أن مجلس الدولة طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإحالة ذلك رسميًّا لرئاسة المجلس وأعضاء مجلس الدولة، ليبدأ التنفيذ الفوري لهذه الخارطة، نافيا معرفته بما إذا كان الملف المتكامل الذي صرّح به عقيلة صالح يتضمن تزكيات من أعضاء مجلس الدولة أم لا.

وشدّد السريري على ضرورة إيجاد حكومة مصغرة موحدة ليبيا، وعدم انتظار الحلول من الخارج ومن البعثة الأممية.