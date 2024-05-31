الجزائر تتهم فرنسا مجددا بالتستر على قطع أثرية من الحقبة الاستعمارية

اتهمت الجزائر، فرنسا بالتستر على بعض "المنهوبات"، واعتبرت بأنها "أصبحت أسيرة متاحفها".

وتشترط الجزائر "إعادة الممتلكات الاستعمارية"، لإتمام زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس الخريف المقبل، فيما نصح عضو بلجنة الذاكرة الرئيس، باستثناء قصر "الأومبواز" من جدول زيارته.

ويكتسب حوار الذاكرة بين الجزائر وفرنسا زخما جديدا، خصوصا مع تسلّم الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة من الممتلكات والوثائق يعود تاريخها إلى الفترة الاستعمارية، تمهيدا لتقديمها للجانب الجزائري كعربون حسن نية.

وتصر الجزائر على استعادة وثائق الأرشيفات الأصلية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وقد تم بالفعل تسليم نسخ رقمية منها، وتهدف هذه اللفتة الرمزية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس أكثر احتراما للماضي المشترك.

وتطالب الجزائر، بالعديد من الممتلكات الهامة، ومنها رسائل وآثار عسكرية وأغراض شخصية تعود لشخصيات مقاومة، وتشمل هذه القطع على وجه الخصوص السيف والبرنوس والمدفع ومصحف الأمير عبد القادر بطل المقاومة الجزائرية، كما ركز الجزائريون على الأصول السيادية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل عام 1830 وبعده.

لكن الجانب الفرنسي بررّ صعوبة استرجاع بعض القطع الأثرية، لأنها مملوكة إلى هواة جمع القطع الأثرية، الأمر الذي يصعب من عملية إعادتها.

وفي السياق، اتهم عضو اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، محمد القورصو، فرنسا بالتستر على بعض المنهوبات الجزائرية التي أصبحت أسيرة متاحفها.

وأكد القورصو خلال تصريحات لـ"إذاعة الجزائر الدولية" أن بلاده مصرة على تجسيد ما أسماه "ضرورة الإفراج عن الممتلكات التي بقيت أسيرة المتاحف والاحتياطيات المتحفية في الضفة الأخرى"، في إشارة إلى احتجاز هذه القطع في فرنسا.