إقبال ضعيف في الجولة الثانية لانتخابات تونس المحلية (صور)

شهد الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس نسبة إقبال ضعيفة جداً، الأحد، رغم أنها تمثل أحد أهم المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد.

وأعلن فاروق بوعسكر "رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة بلغت 12,44%.

وفي الجولة الأولى لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع سوى 11,66% من بين 9 ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، بحسب هيئة الانتخابات.