خيامهم تحطمت.. تفاقم معاناة النازحين في غزة (صور)

محاولات حثيثة يبذلها النازحون لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه الخيام التي أصبحت رمزاً لنكبة الشعب الفلسطيني الجديدة، في الوقت الذي يعانون فيه من شح أو ارتفاع أسعار حتى أبسط المواد التي تدخل في بنائها.