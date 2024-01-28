خيامهم تحطمت.. تفاقم معاناة النازحين في غزة (صور)
معاناة فوق المعاناة، تلك التي يعيشها النازحون في مدينة رفح جراء منخفض جوي عميق ضرب قطاع غزة تخلله هطول أمطار غزيرة، أغرقت خيامهم وآمالهم بالحصول على الدفء في مأوى يلتهم آدميتهم يوماً بعد يوم.
محاولات حثيثة يبذلها النازحون لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذه الخيام التي أصبحت رمزاً لنكبة الشعب الفلسطيني الجديدة، في الوقت الذي يعانون فيه من شح أو ارتفاع أسعار حتى أبسط المواد التي تدخل في بنائها.
معاناة النازحين مع الأمطار لخصت جزءاً من لوحة معاناة كبيرة فرضتها عليهم الحرب، وتجربة النزوح القاسية في ظل غياب أي من مقومات التدفئة أو حتى الطعام الذي يناسب برودة الطقس.