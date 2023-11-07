القبض على "إرهابيين" فرّوا من أكثر سجون تونس حراسة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة "إرهابيين" من أصل خمسة فرّوا، قبل أيام من السجن، وذلك في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية، يوم الـ31 من أكتوبر/ تشرين الأول، عن فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية، أكبر سجون تونس وأكثرها حراسة، في حادثة نادرة الوقوع، أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلاتٍ بشأن طريقة هروبهم وما إذا كانت عملية "تهريب".

وقالت الداخلية في بيان، إن "تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني، بمساعدة وحدات عسكرية، تمكنت الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، من القبض على أربعة إرهابيين من أصل خمسة فارين من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين بالعاصمة تونس وهم أحياء".