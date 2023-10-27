إسرائيل توسع عملياتها البرية وتقطع الاتصالات عن غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الأسرائيلي دنيال هاغاري، اليوم الجمعة، أن القوات البرية الإسرائيلية ستوسع عملياتها هذه الليلة على قطاع غزة، متعهداً بإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

ودعا، خلال مؤتمر صحفي دوري، سكان غزة إلى الانتقال جنوباً، مؤكداً أن مئات الآلاف من الجنود وعناصر الاحتياط منتشرون على مختلف حدود إسرائيل، براً وبحراً وجواً، للدفاع عن الدولة، حسب تعبيره.

يأتي تصريح هاغاري في ظل احتشاد القوات الإسرائيلية خارج غزة، وإجراء مداهمات بالقطاع تمهيدا لهجوم بري محتمل ردا على هجوم حماس على إسرائيل.

وبخصوص الرهائن، قال هاغاري إن عددهم 290 رهينة، مضيفاً: "نحن ملتزمون بمهمة وطنية هي إعادة الرهائن"، نافياً الأحاديث المتداولة عن صفقة تبادل مع حركة حماس.