سوليفان يكشف عن خطوة نتنياهو التالية لإقناع واشنطن بعملية رفح

كشف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، عن خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التالية لإقناع واشنطن بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال سوليفان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم الاثنين بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا من الوكالات لبحث العملية العسكرية المحتملة في مدينة رفح بجنوب غزة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف سوليفان إن إسرائيل لم تقدم خطة لكيفية إخراجها المدنيين بأمان من رفح، مشيرا إلى أن عملية برية كبيرة في رفح ستكون خطأ.

وفي الوقت الذي أكد فيه سوليفان أن سكان غزة ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، شدد على أن عملية رفح ستعمق الفوضى في غزة.

وأشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن أكد لنتنياهو سبب قلقه الشديد من أي عملية عسكرية كبرى في غزة.

وقال إن بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حماس، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن عدد المدنيين الأبرياء الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع أكثر من كل حروب غزة مجتمعة.