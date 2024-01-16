"الدعم السريع": انشقاق الآلاف من جنود الجيش السوداني غرب كردفان
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، يوم الاثنين، انشقاق الآلاف من جنود الجيش السوداني وانضمامهم إلى صفوفها في ولاية غرب كردفان.
وقالت القوات، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن القوة المنضمة لها انشقت من قيادة الفرقة "22" في مدينة بابنوسة، وانضمت لقوات الدعم السريع في قطاع غرب كردفان.
ونشرت القوات مقطعاً يُظهر قائد قطاع غرب دارفور، اللواء عبدالرحمن جمعة، وهو يخاطب القوات التي أعلنت انضمامها، في مدينة المجلد قرب بابنوسة بولاية غرب كردفان.
ودعا جمعة خلال كلمته قوات الجيش السوداني إلى الانحياز لخيار الشعب، والتخلي عن مساندة عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذين أشعلوا الحرب من أجل المحافظة على السلطة، حسب قوله.
تأتي هذه الخطوة بعد ساعات من مطالبة الإدارة الأهلية لقبيلة المسيرية، التي تقطن ولاية غرب كردفان، قوات "الدعم السريع" بعدم مهاجمة مقر "الفرقة 22" مشاة في مدينة بابنوسة، واستثنائها أسوة بالفرقة السادسة في مدينة الفاشر.