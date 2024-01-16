"الدعم السريع": انشقاق الآلاف من جنود الجيش السوداني غرب كردفان

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، يوم الاثنين، انشقاق الآلاف من جنود الجيش السوداني وانضمامهم إلى صفوفها في ولاية غرب كردفان.

وقالت القوات، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن القوة المنضمة لها انشقت من قيادة الفرقة "22" في مدينة بابنوسة، وانضمت لقوات الدعم السريع في قطاع غرب كردفان.

ونشرت القوات مقطعاً يُظهر قائد قطاع غرب دارفور، اللواء عبدالرحمن جمعة، وهو يخاطب القوات التي أعلنت انضمامها، في مدينة المجلد قرب بابنوسة بولاية غرب كردفان.