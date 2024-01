"الدعم السريع": انشقاق الآلاف من جنود الجيش السوداني غرب كردفان

انحياز الآلاف من شرفاء القوات المسلحة بالفرقة 22 مشاة بابنوسة إلى خيار الشعب والانضمام لقوات الدعم السريع بقطاع غرب كردفان



Thousands of honourable soldiers of the SAF Twenty Second Babnosa infantry Division ally themselves to the People's Choice and joined the Rapid Support… pic.twitter.com/qVNNkfY8bx