ظهرت باتصال مرئي.. أدوات مكتب ولي العهد السعودي تثير تفاعلاً (فيديو)

وركز نشطاء على وجود مجسم للكرة الأرضية، وألقى آخرون الضوء على القلم الموجود على المكتب ونوعه، في حين ذهب آخرون لإبراز وجود نسخة من القرآن، وإلقاء الضوء من قبل نشطاء آخرين على مدى ترتيب المكتب.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" صورا ومقاطع فيديو من الاتصال المرئي، ذاكرة أن الأمير محمد بن سلمان أكد "التزام المملكة العربية السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام"، مشيرا إلى "رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة".