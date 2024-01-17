بلال نوفل.. حماس تخسر أبرز محققيها
طرح إعلان الجيش الإسرائيلي قتل القيادي في حماس بلال نوفل، تساؤلات حول الدور الذي كان يضطلع به داخل الحركة الفلسطينية.
وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء، إنه قتل ضابط مكافحة التجسس بلال نوفل، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر "بشكل كبير" في قدرة حماس على "تطوير وتعزيز قدراتها".
كان نوفل مسؤولًا عن التحقيق مع المشتبه بهم بالتجسس ضد حماس في جنوب قطاع غزة، وفق البيان، الذي أشار إلى مشاركة نوفل "في تطوير أساليب التحقيق والتعلم المتبعة لدى حماس".
ونوفل الذي قُتل مع خمسة آخرين، بينهم اثنان في حي الشيخ عجلين جنوبي غرب مدينة غزة، كان المسؤول عن التحقيق مع المشتبه بتعاونهم مع إسرائيل في المناطق الجنوبية للقطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية بالعربية "مكان".
وبحسب قناة "الأخبار 12" العبرية، تم اغتيال نوفل بالتعاون بين سلاح الجو وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرة إلى أن مقتله ضربة لقدرات حماس في هذا المجال.
وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وتخوض حربًا مع الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، قد نفذت العديد من أحكام الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بتهمة "التخابر" مع إسرائيل.