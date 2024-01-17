بلال نوفل.. حماس تخسر أبرز محققيها

طرح إعلان الجيش الإسرائيلي قتل القيادي في حماس بلال نوفل، تساؤلات حول الدور الذي كان يضطلع به داخل الحركة الفلسطينية.

وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء، إنه قتل ضابط مكافحة التجسس بلال نوفل، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر "بشكل كبير" في قدرة حماس على "تطوير وتعزيز قدراتها".

كان نوفل مسؤولًا عن التحقيق مع المشتبه بهم بالتجسس ضد حماس في جنوب قطاع غزة، وفق البيان، الذي أشار إلى مشاركة نوفل "في تطوير أساليب التحقيق والتعلم المتبعة لدى حماس".