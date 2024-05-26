لابيد يتهم نتنياهو بالوقوف وراء "فيديو الجندي المتمرد"

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف الفيديو الذي نشره أحد جنود الاحتياط من غزة، ويدعو للتمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال لابيد في اتصال مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في تاريخ الأمم هناك حالات دعت فيها المعارضة إلى الفوضى، لكن هنا وللمرة الأولى في التاريخ تدعو الحكومة عمدًا إلى الفوضى".

ونقلت الأناضول عن الصحيفة، قوله إن "نشر نجل نتنياهو (يائير) و(الصحفي بالقناة الـ14 المقربة من نتنياهو) ينون ماغال الفيديو على الإنترنت معًا، يؤكد أن هذا هو موقف مكتب رئيس الوزراء".

وأشار لابيد إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يساعد في نشر رسائل ضد وزير الدفاع ورئيس الأركان خلال الحرب، ويدعو للتمرد والفوضى".