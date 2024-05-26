لابيد يتهم نتنياهو بالوقوف وراء "فيديو الجندي المتمرد"
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف الفيديو الذي نشره أحد جنود الاحتياط من غزة، ويدعو للتمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال لابيد في اتصال مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في تاريخ الأمم هناك حالات دعت فيها المعارضة إلى الفوضى، لكن هنا وللمرة الأولى في التاريخ تدعو الحكومة عمدًا إلى الفوضى".
ونقلت الأناضول عن الصحيفة، قوله إن "نشر نجل نتنياهو (يائير) و(الصحفي بالقناة الـ14 المقربة من نتنياهو) ينون ماغال الفيديو على الإنترنت معًا، يؤكد أن هذا هو موقف مكتب رئيس الوزراء".
وأشار لابيد إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يساعد في نشر رسائل ضد وزير الدفاع ورئيس الأركان خلال الحرب، ويدعو للتمرد والفوضى".
وأكد أن "رئيس الوزراء وحاشيته همهم الوحيد هو البقاء السياسي، وإحداث الفوضى في إسرائيل".
وأفادت الأناضول بأنه، في وقت سابق الأحد، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الشرطة العسكرية اعتقلت جندي الاحتياط الإسرائيلي الملثم الذي ظهر في مقطع فيديو، قال إنه من قطاع غزة وهدد فيه بتمرد عسكري واسع النطاق.
والسبت، ظهر جندي إسرائيلي ملثم قال إنه يخدم بقطاع غزة في مقطع فيديو مهددًا بتمرد عسكري واسع في حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع؛ ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.
وتداول الفيديو المثير للجدل نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو على حسابه بمنصة "تلغرام".