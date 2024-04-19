البشير الصادق: دعم إيران لـ "جيش البرهان" يدمر البلاد ويشرد شعبها

قال رئيس منظمة الأطفال السودانية البشير الصادق إن تواصل الدعم الإيراني للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يعني مزيداً من التشريد والتجويع والتقتيل للشعب السوداني.

وجاءت تصريحات الصادق بعد بروز الدور الإيراني إلى السطح مؤخراً، خاصة بعد أن توجه الجيش لطهران كي تمده بالصواريخ والمسيّرات والأسلحة، والتي شكلت منعطفاً في تطورات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عام.

وحسب الصادق فإن إيران تهدف من ذلك إلى أن يكون لها وجود في منطقة البحر الأحمر، وقد وجدت في حرب السودان مناسبة لتفرض ذلك الوجود.

وقال الصادق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، إن التدخل الإيراني الذي بدأ يبرز مؤخراً بشكل جلي، سيؤدي إلى عزلة السودان سياسياً و دبلوماسياً وإلى إيقاف المساعدات الموجهة للسودانيين.

وحذر من عواقب استمرار التدخل الإيراني في الحرب الدائرة في السودان، وقال إن ذلك قد يدفع دولاً أخرى إلى التدخل، وهو ما يحوّل السودان إلى مسرح لحرب بالوكالة ويضعه في عين تقاطعات الأجندات الدولية.

وأشار إلى أن 90 في المئة من السودانيين يرفضون التدخل الإيراني في بلادهم.