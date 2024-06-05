مسؤولان أمريكيان في المنطقة لتسويق خطة بايدن حول غزة
يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومستشار خاص للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إلى الشرق الأوسط، سعيا لحشد الدعم لآخر مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال مصدر قطري إن بيرنز يعود إلى الدوحة من أجل "مواصلة العمل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق" على وقف إطلاق النار.
وأورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك يصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة، بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة، بحسب "فرانس برس".
ويلحظ المقترح الذي عرضه بايدن وقال إنه خطة إسرائيلية، وقفاً لإطلاق النار خلال فترة أولى من ستة أسابيع مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل رهائن ولا سيما نساء ومرضى مع فلسطينيين معتقلين في إسرائيل، قبل بدء إعادة إعمار غزة.
وأضاف بايدن أنه يجري بعد ذلك التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، مؤكدا أن "الوقت حان لانتهاء هذه الحرب".
ويرمي المقترح وفق بايدن إلى إرساء وقف "دائم" لإطلاق النار في مرحلة لاحقة شرط احترام حماس "تعهداتها".
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، حماس إلى قبول الخطة، وفق ما ذكر قصر الإليزيه، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الذي تشارك بلاده في جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة، "لم نر بعد موقفاً واضحاً للغاية من الحكومة الإسرائيلية" مضيفا "لم نر أي تصريحات من الجانبين تمنحنا الكثير من الثقة في العملية"، مع تأكيده استمرارها.
واجتمعت حكومة الحرب الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء، للبحث في آخر التطورات، وذلك بعدما أكد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيان المتشدّدان المشاركان في الحكومة الإسرائيلية تأييدهما لخطة بايدن.
وبحسب التلفزيون العام الإسرائيلي "كان"، فإن الحكومة قررت خلال الاجتماع أن تطلب من الولايات المتحدة ضمانات بمواصلة الحرب على حماس في حال انتهاك الحركة الاتفاق.