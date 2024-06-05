مسؤولان أمريكيان في المنطقة لتسويق خطة بايدن حول غزة

يصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومستشار خاص للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، إلى الشرق الأوسط، سعيا لحشد الدعم لآخر مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال مصدر قطري إن بيرنز يعود إلى الدوحة من أجل "مواصلة العمل مع الوسطاء لإنجاز اتفاق" على وقف إطلاق النار.

وأورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أن المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك يصل اليوم الأربعاء إلى القاهرة، بعد أيام على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة جديدة، بحسب "فرانس برس".

ويلحظ المقترح الذي عرضه بايدن وقال إنه خطة إسرائيلية، وقفاً لإطلاق النار خلال فترة أولى من ستة أسابيع مع انسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل رهائن ولا سيما نساء ومرضى مع فلسطينيين معتقلين في إسرائيل، قبل بدء إعادة إعمار غزة.

وأضاف بايدن أنه يجري بعد ذلك التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، مؤكدا أن "الوقت حان لانتهاء هذه الحرب".