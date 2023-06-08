مدير مستشفى بالسودان يروي مأساة القطاع الصحي

منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يواجه النظام الصحي في البلاد شبح الانهيار، خصوصاً بعد خروج 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، وتوقف 50% من المستشفيات عن عملها، بحسب نقابة أطباء السودان.

ويقول المدير العام لمستشفى بشائر الجامعي الدكتور مصعب محمد عبد الله، إن "المستشفى يعمل في وضع صعب جداً، خاصة أنه من المستشفيات القليلة التي تعمل في الخرطوم".