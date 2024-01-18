مقتل 16 فلسطينياً على الأقل في قصف على منزل برفح جنوب غزة

قتل 16 فلسطينياً على الأقل، الخميس، في قصف استهدف منزلاً شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد سلسلة غارات طالت المدينة مساء الأربعاء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى أبويوسف النجار بمدينة رفح إن 16 فلسطينياً قتلوا جراء غارة طالت منزلاً في حي الجنينة بالمدينة، لافتة إلى أن غالبية الضحايا من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن أعداد الضحايا ما زالت مرشحة للارتفاع في ظل استمرار طواقم الإسعاف والدفاع المدني في انتشال المزيد من ضحايا القصف.

وطال القصف بناية سكنية من عدة طبقات ما أدى لتدميرها بالكامل على رؤوس من كانوا يقطنونها.

وشهدت مدينة رفح، الأربعاء، سلسلة غارات بالطائرات والمدفعية طالت مناطق شرق المدينة، وكذلك منطقة حي المنارة بين خانيونس ورفح.