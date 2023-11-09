تقرير: إسرائيل تضيق الخناق على شمال قطاع غزة.. وآلاف الفلسطينيين ينزحون جنوبًا

وأكد الجيش الإٍسرائيلي الأربعاء أنه دخل "في عمق" مدينة غزة حيث تستعر المعارك على الأرض. وقتِل 36 جنديًّا إسرائيليًّا منذ بدء الهجوم البري في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال القومندان إيدو، الذي قاد هذه الجولة الصحافية، عن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "لقد أرادوا قتلنا جميعًا. لقد أتوا مِن هنا، من هذه المنازل، من تحت الأرض، من سطحها".

وأضاف "لقد فقدنا بعض الجنود، وتكبّدنا بعض الخسائر، لكنّنا نمضي قدمًا. نحن هنا حتى النهاية".

من جهتها، أعلنت كتائب القسام في بيان، أن مقاتليها تمكنوا الأربعاء من "تدمير 16 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا في مختلف محاور القتال"، كما تحدثت عن "عمليات قنص" واستهداف للقوات المتوغلة بقذائف الهاون.

اكتظاظ الملاجئ وتدهور الظروف الصحية

عند وصولها إلى جنوب قطاع غزة إلى حيث انتقل مئات آلاف النازحين في ظروف مزرية قالت الفلسطينية علا الغول إن الرحلة كانت "مرعبة" مضيفة "كنا كثرًا ونرفع أعلامًا بيضاء. كنا نشعر بالخوف لكننا نجحنا بالمرور في نهاية المطاف".

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 1,5 مليون شخص من أصل 2,4 مليون عدد سكان القطاع نزحوا جنوبًا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن اكتظاظ ملاجئ الأمم المتحدة وتدهور الظروف الصحية "يشكلان مصدر قلق رئيسًا" مشددة على أن "المواد الغذائية الأساسية، مثل: الأرز والحبوب والزيت النباتي، نفدت بالكامل تقريبًا".

وتفرض إسرائيل منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر "حصارًا مطبقًا" على قطاع غزة حارمة سكانه من المياه والكهرباء والمواد الغذائية والوقود. ويخضع القطاع أساسًا لحصار إسرائيلي بحري وجوي وبري منذ تولي حركة حماس السلطة فيه العام 2007.

وقال "أوتشا" إن 756 شاحنة مساعدات دخلت القطاع منذ الـ21 من تشرين الأول/أكتوبر مع إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وهو الوحيد الذي يربط المنطقة بالعالم الخارجي، جزئيًّا منذ ذلك التاريخ.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن عمليات إجلاء الجرحى الفلسطينيين وحاملي الجنسيات المزدوجة توقفت مجددًا الأربعاء.

لا لإعادة احتلال غزة

وقالت الحكومة الإسرائيلية مساء الأربعاء، إن من "السابق جدًّا لأوانه" التحدث عن "سيناريوهات" حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن "ينزع السلاح منه"، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بشان هذا الوضع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو أن على إسرائيل "ألا تعيد احتلال" قطاع غزة مجددًا في نهاية النزاع الحالي مع حماس.

وكانت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الرئيسة أعربت الثلاثاء عن معارضتها لاحتمال إعادة احتلال قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "ستتولى مسؤولية الأمن بشكل كامل" في غزة "لفترة غير محددة".

وتحدث لصحافيين في طوكيو على هامش مشاركته في اجتماع لمجموعة السبع، عن "عناصر أساسية" لتحقيق "سلام دائم، وأمن".

وأوضح أنها تتضمن "عدم تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع".

أمريكا والحل طويل الأمد

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، مساء الأربعاء، إنّ وجود الجيش الإسرائيلي في غزة "لا ينبغي أن يكون حلًّا طويل الأمد".

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحافي "لكن بعد الحرب مباشرة، يبدو من المعقول جدًّا أن يبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، على الأقلّ لفترة معيّنة، لإدارة مرحلة ما بعد الحرب والوضع الأمني".

ويخشى المجتمع الدولي توسع النزاع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة ولا سيما عند الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث يحصل تبادل يومي للقصف بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.